L'istruttoria di Weiss da 40 anni al Teatro Due di Parma

Un teatro che racconta la storia e fa la storia del teatro: da 40 anni a Parma si celebra la memoria dell'Olocausto con uno spettacolo fra i più longevi del teatro italiano, testimonianza sempre attuale che continua a emozionare il pubblico e a tenere vivo il ricordo della Shoah: si tratta de L'istruttoria, testo scritto da Peter Weiss nel 1965 e messo in scena da Gigi Dall'Aglio il 25 aprile del 1984 al Teatro Due, interpretato sempre dagli stessi attori e intatto nella sua intensa drammaticità e nel suo allestimento.

L'istruttoria ritorna in scena sul palcoscenico di viale Basetti affiancato da un momento di approfondimento con studiosi e artisti, il 23 marzo. Dalle 16 una tavola rotonda vedrà confrontarsi Roberta Gandolfi, ricercatrice in Discipline dello spettacolo all'Ateneo di Parma, autrice del volume Un'istruttoria lunga più di trent'anni. Olocausto, memoria, performance al Teatro Due di Parma (Mimesis, 2016); Mara Fazio, storica del teatro e dello spettacolo moderno e contemporaneo, autrice del libro Dal giardino all'inferno. Lettere di una nonna ebrea dalla Germania. 1933-1942 (Bollati Boringhieri, 2023); gli attori e le attrici della compagnia e l'autore delle musiche Alessandro Nidi. Al termine del pomeriggio di studi alle ore 20.30 andrà in scena lo spettacolo le cui repliche proseguiranno fino al 28 marzo e poi il 6 e 7 aprile. L'Istruttoria è interpretato da Roberto Abbati, Paolo Bocelli, Cristina Cattellani, Laura Cleri, Paola De Crescenzo, Davide Gagliardini, Pino L'Abbadessa, Milena Metitieri, Massimiliano Sbarsi.



