Astrid Lindgren Memorial Award, il vincitore il 9 aprile

Sarà proclamato il 9 aprile il vincitore dell'Astrid Lindgren Memorial Award, considerato il Nobel per ragazzi. L'annuncio sarà dato alla Fiera del Libro per Ragazzi di Bologna, alle 12:45, in diretta da una conferenza stampa a Stoccolma. Oltre al prestigio e alla rilevanza internazionale, l'Astrid Lindgren Memorial Award-Alma prevede un riconoscimento in denaro di 5 milioni di corone svedesi, circa 450mila euro. I candidati sono 245 provenienti da 68 paesi e regioni.

L'Ambasciatore di Svezia a Roma Jan Björklund aprirà il programma a Bologna, insieme al Direttore Generale dello Swedish Arts Council, Kajsa Ravin, prima dell'inizio della diretta con Stoccolma. A Bologna sarà presente anche la presidente della giuria Boel Westin, che presenterà il vincitore del premio di quest'anno. "Astrid Lindgren non era solo una fantastica scrittrice, ma anche una grande umanista. Attraverso l'Astrid Lindgren Memorial Award, il suo spirito continua a vivere in tutto il mondo. Il premio dimostra anche quanto sia importante la buona letteratura per i bambini e i giovani" afferma l'ambasciatore Björklund. Quando l'autrice di Pippi Calzelunghe morì nel 2002, il governo svedese istituì un premio internazionale con l'obiettivo di onorare la sua memoria e aumentare l'interesse per la letteratura per bambini e ragazzi nel mondo. Tra i vincitori delle passate edizioni: Philip Pullman, Bart Moeyaert e Baek Heena.



