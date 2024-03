A Rimini 'Iosonote' mostra contro la violenza sulle donne

Una mostra, aperta nella data simbolica dell'8 Marzo e in programma al Museo della Città di Rimini fino al 7 aprile, per riflettere sul tema e contrastare la violenza sulle donne. Ribattezzata 'Iosonote', è un progetto di Giovanna Delvecchio, Francesca Fattori, Chiara Pula e Barbara Zavatta e vede esposti 24 fotografie di donne della comunità riminese e delle Istituzioni alternando volti tumefatti delle vittime a ritratti distinti da un trucco colorato e scenografico.

Le donne ritratte, spiegano gli organizzatori della mostra "hanno deciso di prestare il loro volto per veicolare un messaggio: la violenza nei confronti delle donne non ha confini sociali predefiniti, può colpire una chiunque di noi, è una vicenda umana che tocca l'intimità di chi la subisce e troppo spesso rimane invisibile, inaudita, un urlo silenzioso sommerso dal chiacchiericcio di una società distratta. Volti tumefatti e volti distinti da un trucco colorato e scenografico - argomentano - si avvicenderanno, a celebrare la forza con cui le donne contrastano unite gli abusi subiti, sostenendosi a vicenda e resistendo".

A prestare la loro immagine ai fotografi professionisti Claudio Silighini e Stefano Ferroni e alla make-up artist, Serena Di Paolo, 24 protagoniste tra cui la presidente dell'Assemblea Legislativa dell'Emilia-Romagna, Emma Petitti; la consigliera regionale del Pd Nadia Rossi, la presidente dell'Associazione Albergatori di Rimini Patrizia Rinaldis, la presidente del Rimini Calcio Stefania Di Salvo, oltre a studentesse, professioniste, imprenditrice, giornaliste, commercianti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA