La Perla Manufacturing, via libera alla Cigs

La direzione generale del ministero del Lavoro ha autorizzato la Cassa integrazione straordinaria per le 218 dipendenti di La Perla Manufacturing.

L'ammortizzatore avrà decorrenza dall'1 febbraio 2024 e coprirà un anno, fino al 31 gennaio 2025.

L'Inps è autorizzata a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai dipendenti. L'istanza per la cassa era stata presentata dai commissari giudiziali il 4 marzo. Ora si attende lo sblocco dell'ammortizzatore anche per le dipendenti La Perla Global Management Uk.



