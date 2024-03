Grignani smentisce il ricovero in ospedale, 'non ero lì per me'

"Sono passato in ospedale per una cosa che non era mia e non posso dire per chi. Sinceramente non ho voglia neanche di parlarne, ci vediamo ai concerti. Vi giuro che non ho avuto nessun calo di pressione". In un video pubblicato nelle stories di Instagram, Gianluca Grignani smentisce di essere stato ricoverato nella notte fra domenica 3 e lunedì 4 marzo all'ospedale Guglielmo da Saliceto di Piacenza dopo essere stato colto da un malore in un locale notturno della provincia piacentina.

"L'altra volta si diceva che avevo bestemmiato, adesso che ho avuto un calo di pressione... la prossima volta diranno che cammino sulle acque. Un bacio e presto", conclude il cantautore rivolgendosi ai fan.



