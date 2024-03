A Palazzo Pepoli Vecchio di Bologna il nuovo Museo Morandi

Il nuovo museo internazionale dedicato a Giorgio Morandi verrà ospitato a Palazzo Pepoli Vecchio, di proprietà di Fondazione Carisbo, che verrà gestito dal Comune di Bologna. Lo ha annunciato il sindaco Matteo Lepore, in occasione della presentazione del ciclo di appuntamenti dedicato agli sviluppi urbanistici della città a Cinema Modernissimo.

"Questo museo verrà realizzato già in questo mandato, entro i prossimi tre anni - assicura il sindaco di Bologna, Matteo Lepore -. Si tratta solo di allestirlo con il progetto culturale e scientifico, e sono molto fiducioso che i bolognesi potranno presto visitarlo". "È una grandissima opportunità per rilanciare tutta la zona del Quadrilatero della cultura attorno a Piazza Maggiore, la zona universitaria e le Due Torri", spiega il primo cittadino sottolineando che parte delle opere di uno dei bolognesi più conosciuti a livello internazionale verranno ospitate dalle collezioni d'arte di Palazzo d'Accursio.

"Sarà una porta d'accesso di tutto l'itinerario morandiano in città - spiega Lepore - incluso lo studio di via Fondazza, Grizzana e gli altri luoghi" amati dall'artista bolognese.

"Grazie a Morandi Bologna ha avuto grandissima visibilità e dobbiamo restituire a questo pittore quello che ha dato alla città", prosegue Lepore che proprio dalla cultura vuole partire per valorizzare il centro storico del capoluogo emiliano, dove abitano ancora 50mila residenti "che dobbiamo tenerci stretti, così come i nostri studenti". "La sfida - conclude Lepore - è quella che tutte le grandi città hanno di non spopolare i centri storici e renderli vivi".



