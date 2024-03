Il cantautore Gianluca Grignani ha trascorso la notte scorsa all'ospedale Guglielmo da Saliceto di Piacenza dopo essere stato colto da un malore ieri sera in un locale notturno della provincia piacentina. L'artista è stato soccorso e trasportato all'ospedale cittadino da un'ambulanza della Croce Rossa. Ricoverato e trattenuto per tutta la notte in osservazione, è stato poi dimesso questa mattina.



