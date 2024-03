Firmato l'accordo per la cassa integrazione a La Perla

La battaglia delle lavoratrici La Perla, senza stipendio da ottobre, segna un piccolo passo avanti. Oggi, in videoconferenza col ministero delle Imprese, si è tenuto l'esame congiunto per la cassa integrazione straordinaria per le lavoratrici di La Perla Global Management Uk ed è stato sottoscritto il verbale di accordo.

L'intesa va ad aggiungersi a quella raggiunta il 23 febbraio in Regione per La Perla Manufacturing.

Il prossimo passaggio sarà l'emanazione dei due decreti di autorizzazione e, a seguire, le erogazioni della cassa da parte dell'Inps.

Su questi due ultimi passaggi vanno in pressing Filctem Cgil e Uiltec Uil, chiedendo di fare presto. "È fondamentale che si risolva in tempo il pagamento dell'ammortizzatore, perché la situazione economica delle lavoratrici è ormai al limite umano della sopportazione", l'appello di Stefania Pisani della Filctem. "Lavoratrici e lavoratori da ottobre non percepiscono un centesimo. Speriamo che entrambi i decreti, sia per la Manufacturing, sia per la Management, abbiano un iter immediato.

Abbiamo la necessità di sbloccare l'erogazione dei soldi", ribadisce Mariangela Occhiali della Uiltec.



