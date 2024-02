Autocisterna d'ossigeno puro si ribalta sulla A1 nel Reggiano

Incidente sulla A1 poco dopo le 15 di oggi, al km 150 Sud, nel tratto reggiano all'altezza di Rubiera, tra le province di Reggio Emilia e Modena.

Un'autocisterna che trasportava ossigeno puro si è ribaltata più volte, finendo fuori strada. Grave il conducente, un 50enne rumeno che era diretto a Massa Lombarda, trasportato d'urgenza all'ospedale di Baggiovara, nel Modenese.

A causa del rischio di esplosione, sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco e i tecnici di un'azienda esperta nella gestione del rischio sull'ossigeno per abbassare la pressione nell'autocisterna. Al momento la Polizia Stradale, intervenuta con tre pattuglie sul luogo dell'incidente, ha chiuso una corsia. Ma sono in corso valutazioni sul chiudere tutto il tratto autostradale in entrambe le direzioni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA