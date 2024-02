L'angelo del fango triatleta paralimpico, 'che onore'

"Non mi sarei mai immaginato che potesse venir fuori una cosa del genere. Sono emozionatissimo, una onorificenza così è una cosa meravigliosa". Simone Baldini è ancora scosso dalla telefonata ricevuta ieri dal Quirinale, quando è stato informato della nomina a Cavaliere dell'Ordine al merito della Repubblica Italiana, uno dei 30 "eroi del quotidiano" nominati dal presidente Sergio Mattarella. Una vita tra Pesaro e San Marino, un passato da campione paralimpico di triathlon, le sue foto di maggio mentre spalava in carrozzina il fango dell'alluvione in Romagna sono diventate tra i simboli della solidarietà dei tanti volontari arrivati per aiutare le persone in difficoltà.

"Sono onorato che sia stata scelta la mia storia e voglio dedicare questa onorificenza - dice all'ANSA - a tutte le migliaia di persone che si sono prodigate e che hanno dato un contributo nel periodo nell'alluvione. La mia immagine è stata forte, ma non sono stato il solo, eravamo migliaia in quel momento: tutti uguali, con un unico scopo, dare una mano".

Baldini, 42 anni, per il Quirinale rappresenta infatti il contributo offerto da tanti volontari accorsi da tutta Italia per spalare le strade dal fango nelle città romagnole. "Sono rimasto in contatto - racconta - con una mamma e un ragazzino delle scuole medie di Forlì, che abitavano proprio dove sono andato a dare un mano. Il ragazzino a scuola ha fatto un lavoro su un atleta paralimpico, ha visto le mie foto e mi ha scelto.

E' stata una cosa particolare, molto bella".

Ora 'IronBaldo', come è soprannominato, è tornato alla sua normalità, un lavoro nel settore delle manutenzioni, ma non può dimenticare quei giorni di maggio e le persone incontrate.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA