Toga d'oro all'avvocato Cappuccio per i 50 anni di professione

Il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Bologna ha conferito ad Antonio Cappuccio, uno dei decani del foro bolognese, la "Toga d'oro" per i suoi 50 anni di professione. Già presidente dell'associazione penalisti dell'Emilia Romagna e consigliere dell'ordine dal 1986 al 1995, nel corso della sua carriera ha rappresentato la difesa in processi importanti: dal regista Damiano Damiani a Tony Renis, dal generale Paolo Inzerilli ex capo di Stato Maggiore del Sismi ad alcuni imputati (avvocati Basile e Sebastianelli poi assolti) nel processo per la strage dell'Italicus, da Alessandro Alibrandi all'onorevole Pietro Cerullo, da Antonella Elia a Eva Mikula, nel processo sulla Banda della Uno Bianca.

"Una giornata indimenticabile, piena di ricordi - ha detto l'avvocato Cappuccio - la difesa della libertà, la verità sul pregiudizio, la tutela delle persone più deboli per un giusto processo sempre con la stessa dedizione". La toga d'oro è stata consegnata in una cerimonia alla Fondazione forense dal presidente del Consiglio dell'Ordine Flavio Peccenini a consegnarmela, illustrando calorosamente la vita professionale di Cappuccio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA