Identificato cadavere trovato a Parma, è Alessandra Ollari

Appartiene ad Alessandra Ollari, la donna sparita a Parma, il corpo in avanzato stato di decomposizione trovato a Parma a inizio febbraio. A quanto si apprende, sarebbe stato identificato dai vestiti e da alcuni oggetti personali.

Il corpo era in un prato adiacente a una strada e sotto il muro esterno di un edificio ma, nascosto fra la fitta vegetazione. Ollari risulta scomparsa dal 29 giugno, quando il compagno fece la denuncia, ma da alcune testimonianze la mancanza di tracce della donna risalirebbe a un periodo addirittura precedente.

La procura di Parma, ad ottobre, ha aperto un fascicolo per omicidio volontario senza indagati e procedono i carabinieri. E ora ha disposto l'autopsia, notificando l'avviso ai familiari della donna, nella veste di persone offese: le cugine, assistite dall'avvocato Nicodemo Gentile e il compagno, assistito dall'avvocato Pierluigi Collura. L'incarico sarà conferito il 27 febbraio, nel pomeriggio sarà fatta una tac e l'esame medico legale sarà eseguito il giorno dopo.



