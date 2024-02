Premio Emilia-Romagna Cultura a Kabaivanska e Bini

Il soprano bulgaro, ma modenese di adozione, Raina Kabaivanska, e l'architetto emiliano Dante Bini, che vive in California, hanno ricevuto dal presidente della Regione, Stefano Bonaccini, e dall'assessore alla Cultura e Paesaggio, Mauro Felicori, il Premio Emilia-Romagna Cultura, ideato lo scorso novembre e alla sua prima edizione. Il riconoscimento, consegnato in una cerimonia pubblica nella Sala Fanti della Regione, verrà assegnato ogni anno a una donna e a un uomo che si siano particolarmente distinti in ambito culturale, scelti tra le persone in vita che siano nate e/o residenti, vivano o lavorino in Emilia-Romagna, che abbiano dato lustro alla regione nel corso della loro vita.

Raina Kabaivanska e Dante Bini "sono stati premiati - la motivazione è stata letta da Felicori - perché sono due personalità che si sono distinte in ambito culturale, la prima per gli straordinari meriti artistici e l'impegno appassionato nella formazione di nuovi talenti; il secondo, per i risultati eccezionali conseguiti nella ricerca architettonica e nello sviluppo di tecniche costruttive innovative". Bonaccini ha poi sottolineato il valore internazionale del lavoro svolto nel corso della vita dai due premiati: "Un premio di valore artistico come riconoscimento alle vostre straordinarie carriere. Voi siete i primi di una lista che negli anni si arricchirà", ha detto. Il premio è un'opera della linea 'Cielo' di due ceramisti faentini, selezionati dalla direttrice del Museo Internazionale delle Ceramiche, Claudia Casali, Ilaria Biffara e Giampaolo Santoddì di Pantoù ceramics, marchio fondato nel 2020 a Faenza, con uno studio aperto al pubblico in centro storico. Raina Kabaivanska è nata a Burgas, in Bulgaria, ma fin da giovane si è stabilita a Modena cominciando a cantare nei piccoli teatri per poi calcare i maggiori palcoscenici lirici del mondo. Visionario e curioso, il novantaduenne Dante Bini è nato a Castelfranco Emilia, nel Modenese, ma si è laureato in architettura all'Università di Firenze specializzandosi nelle tecniche costruttive più innovative e inserendosi nei movimenti d'avanguardia viaggiando e lavorando in tutto il mondo.



