Il Duo Bogdanovich-Vianello apre nuova rassegna a Bologna

Nasce la nuova rassegna 'Grandi Solisti Grandi Maestri' curata dalla Scuola di Musica Inno alla Gioia di Bologna, un'associazione nata dall'esperienza di 15 docenti che conta già 150 allievi e un'orchestra under 20, la Bologna Sinfonica Junior, con più di 100 giovani musicisti e musiciste. Giovedì 22 febbraio alle 20.30 all'Oratorio San Filippo Neri il primo appuntamento dal titolo 'Virtuosismo e Meditazione' avrà come protagonista il Duo formato dal violinista Dejan Bogdanovich e dal pianista Gabriele Maria Vianello. Dejan Bogdanovich, "Il genio del colore" lo definì l'altro grande violinista Victor Tretiakov: "Dejan è un musicista estremamente raffinati ed artisticamente completo, grazie all'originalità e ricchezza delle sue idee musicali e all'assoluto controllo di qualsiasi periodo musicale. La sua profonda visione creativa mi trasmette sempre qualcosa di nuovo". Gabriele Maria Vianello è un affermato pianista allievo di Eugenio Bagnoli e Maria Tipo.

Secondo gli organizzatori, la rassegna "Grandi Solisti Grandi Maestri" nasce con lo scopo di avvicinare piccoli e giovani musicisti a grandi solisti che possano essere per loro un modello. Nel corso della serata bolognese Bogdanovich e Vianello proporranno un programma che spazia dal virtuosismo più estremo all'intimità di brani cantabili e meditativi: la Sonata per violino e pianoforte in Mi bemolle maggiore Op. 18 di Richard Strauss, il Gran Duo Concertante basato sulla Romanza di M.

Lafont S 128 di Franz Liszt, il Poème élégiaque in Re minore Op.

12 di Eugène Ysaÿe e il Waltz-Scherzo in Do Op. 34 di Pyotr Ilyich Ciajkovskij.



