Le maglie della Reggiana con il nome in Braille

Il nome dei calciatori in sulla maglia della Reggiana, che alle 14 scende in campo al Mapei Stadium-Città del Tricolore - nel match contro la Ternana valido per il campionato di Serie B. Sarà il primo club in Italia a indossarle e rendere così omaggio alla Giornata Nazionale del Braille che si celebra il 21 febbraio.

L'iniziativa è realizzata con la collaborazione della Sezione Territoriale di Reggio Emilia dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, ente del terzo settore che ha come scopo l'integrazione dei minorati della vista nella società.

"Ringrazio l'Ac Reggiana per averci coinvolto - dice Chiara Tirelli, presidente Uici di Reggio Emilia - in questa iniziativa che promuove la sensibilizzazione e la cultura nei confronti di una disabilità, quella visiva, che purtroppo riguarda, fra non vedenti e ipovedenti, oltre un milione e mezzo di persone in Italia. Sono certa che eventi come questo possano favorire la piena attuazione degli obiettivi che ci poniamo come associazione, ed essere ulteriore occasione di coesione e crescita per l'intera comunità, oltre che avvicinare persone con difficoltà visive al mondo dello sport e ai campi da calcio".

Le maglie 'special edition' targate Macron saranno messe in vendita a partire da lunedì 19 febbraio al Reggiana Store e il ricavato sarà investito dal club granata per un progetto dedicato ai non vedenti al Mapei Stadium.



