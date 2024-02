Torna la campagna Ageop Lottoanchio contro il cancro infantile

In occasione della Giornata mondiale contro il cancro infantile, il 15 febbraio, torna la campagna 'Lottoanchio' di Ageop Ricerca Odv, che da 10 anni contribuisce a raccogliere fondi e sensibilizzare sui temi del cancro in età pediatrica. La campagna, il cui slogan è 'La cura ha tanti volti. Anche il tuo', durrà fino al 15 maggio, con la tradizionale festa in Piazza Maggiore il 9 marzo, e punta a raccogliere 100mila euro per il reparto di Oncoematologia pediatrica dell'Irccs Policlinico di Sant'Orsola, al fianco del quale Ageop si batte da 42 anni.

"Questa iniziativa, grazie ad Ageop, ci permette come Irccs Policlinico Sant'Orsola e reparto di Oncoematologia pediatrica di sognare", spiega Chiara Gibertoni, direttrice generale dell'ospedale. L'obiettivo è quello di "una presa in carico del paziente non solo dal punto di vista clinico, ma sotto ogni aspetto. Grazie ad Ageop in questi 10 anni si è potuti crescere sotto diversi versanti, come ricerca". "Da questa relazione forte con il terzo settore - conclude Gibertoni - può nascere un'alleanza che può salvare il nostro Sistema sanitario nazionale".

Un richiamo alla salvaguardia del Sistema sanitario nazionale arriva dalla consigliera regionale del Pd, Marilena Pillati: "Lottoanchio - dice- è uno slogan che ci unisce tutti: abbiamo bisogno di lottare per i diritti a partire dai bambini e dai ragazzi. Noi lotteremo con le unghie e con i denti per difendere una Sanità pubblica che dia risposte di qualità. Il sistema, però, è in difficoltà" e l'apporto del terzo settore è sempre più importante.

Per l'assessore alla Salute e al Welfare del Comune di Bologna, Luca Rizzo Nervo, "i nostri ospedali portano in città centinaia di bambini e loro familiari, sono la prima faccia di una Bologna accogliente" e "tutta la città deve essere coinvolta".

Per la direttrice generale di Ageop, Francesca Testoni "in un momento dove le risorse economiche scarseggiano, costruire un'alleanza tra istituzioni, amministrazioni, terzo settore, attività economiche del territorio e cittadini, perché solo così possiamo portare avanti un sistema socio sanitario e di welfare che funzioni".

