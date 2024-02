Lotta: Europei; Libera, bronzo Rinaldi nei 76 kg donne

Arriva una medaglia di bronzo per l'Italia ai Campionati Europei di lotta in svolgimento a Bucarest. Lo ha conquistato la faentina Enrica Rinaldi grazie alla vittoriaper 5-2 sulla lituana Kamile Gaucaite nella sfida per il bronzo.

La lottatrice azzurra, che è scesa in pedana nella categoria dei massimi femminili (76 kg) che fa parte anche del programma olimpico, ha così conquistato la sua seconda medaglia continentale senior, dopo il bronzo di Budapest 2022. L'oro è andato alla turca Yasemin Adar Yigit.



