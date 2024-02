'O io o Currentzis', Oksana Lyniv contro il collega russo

"O io o Teodor Currentzis", così la direttrice d'orchestra ucraina Oksana Lyniv ha risposto all'invito di Milo Rau, direttore artistico delle Wiener Festwochen (il Festival di Vienna) in programma a giugno nella capitale austriaca, per un doppio appuntamento in cui i due artisti dovrebbero dirigere due brani altamente simbolici legati a crimini di guerra compiuti dai nazisti. La presa di posizione della direttrice ucraina è scaturita dal fatto che il collega direttore greco/russo non si è mai espresso o non avrebbe mai preso posizione a proposito della guerra di Putin in Ucraina.

Anzi Currentzis è a capo di un'orchestra, la MusiAeterna, finanziata dalla banca VTB che sarebbe molto vicina al presidente russo, e che nei mesi scorsi è stata costretta ad annullare vari eventi in giro per l'Europa.

Oksana Lyniv è stata invitata a dirigere la Kyiv Symphony Orchestra. Per questo la direttrice ucraina ha messo in dubbio la sua partecipazione al festival viennese: "Non saprei cosa dire agli oltre 100 musicisti che arriveranno a Vienna dall'Ucraina martoriata dalla guerra a proposito di Teodor Currentzis e del suo tacere o forse nascondere fatti spiacevoli e compromettenti", la dichiarazione di Lyniv riportata da Slipped Disc, uno dei siti di cultura maggiormente seguiti a livello mondiale. "I legami attuali di Currentzis con la Russia rendono impossibile la mia partecipazione in un contesto con lui. Inoltre non era stato concordato con le Wiener Festwochen che i due concerti sarebbero stati collegati tra loro".



