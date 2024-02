Deda Next con la regione E-R in progetto Arcadia

Deda Next è al fianco della Regione Emilia-Romagna nello sviluppo di un Data Space regionale che monitora l'impatto di soluzioni basate sulla natura per il contrasto agli effetti del cambiamento climatico nell'ambito del progetto europeo Arcadia.

Il progetto è il più vasto programma di ricerca e innovazione transnazionale al mondo, promosso dell'Unione europea, e ha un valore complessivo di oltre 18,5 milioni di euro.

In Emilia-Romagna, le Nature Based Solutions individuate riguardano la gestione dei boschi e la loro trasformazione in alleati per lo sviluppo sostenibile.

Al fianco della Regione, anche Deda Next, realtà di Dedagroup impegnata ad accompagnare la trasformazione della Pubblica Amministrazione e delle aziende di pubblico servizio. Deda Next, che metterà a disposizione la propria storica esperienza nella gestione e analisi dei dati geografici e interoperabili, si occuperà di implementare un Data Space regionale per monitorare gli impatti che le soluzioni Nature Based hanno sul territorio e sulle comunità locali.



