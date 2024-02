Poker al Sassuolo, il Bologna torna in corsa per l'Europa

Il Sassuolo sogna il colpaccio salvezza ma, alla distanza, crolla al cospetto di un Bologna che torna a correre per l'Europa. I felsinei vincono 4-2 e agganciano l'Atalanta a quota 36 punti, spezzando una striscia di quattro partite senza vittorie che li avevano portati dal quarto posto all'ottavo. E c'è una partita da recuperare, proprio con l'Atalanta.

Il Bologna, con Thiago Motta che si tiene da utilizzare a partita in corso diversi calibri pesanti, cresce alla distanza come già avvenuto a San Siro: la strategia funziona. Finisce in goleada, dopo che i rossoblù erano andati sotto 2 volte, per le reti di Thorsverdt e Volpato. A rispondere, un'autorete di Viti (tiro di Zirkzee) e Fabbian, prima del crescendo rossiniano firmato Ferguson e Saelemaekers con quest'ultimo alla prima rete in rossoblù. In classifica Bologna a 36 punti come l'Atalanta al quarto posto. Sassuolo sestultimo a 19 punti.



