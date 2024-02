Lewis Hamilton alla guida della Ferrari nel Mondiale dal 2025

Lewis Hamilton sarà alla guida della Ferrari nel Mondiale di Formula 1 "dal 2025, con un contratto pluriennale". Lo ha annunciato la stessa scuderia di Maranello al termine di una giornata che ha visto la casa automobilistica modenese comunicare anche un utile netto per il 2023 superiore al miliardo di euro.

"E' giunto il momento per me di fare questo passo e sono entusiasta di affrontare una nuova sfida" ha affermato Hamilton in una dichiarazione pubblicata dal team Mercedes insieme con l'annuncio del divorzio nel 2024, senza fare esplicitamente il nome della Ferrari, alla quale è destinato.

A far posto al campione inglese in seno al team emiliano sarà lo spagnolo Carlos Sainz. "Facendo seguito alle notizie di oggi - ha spiegato - io e la Ferrari non continueremo insieme alla fine del 2024. Ma abbiamo ancora una lunga stagione davanti e darò tutto per la squadra e tifosi. Annuncerò le notizie sul mio futuro quando sarà il momento".

Quello di Hamilton, ha commentato l'ex presidente della Ferrari, Luca Cordero di Montezemolo, è "un colpo inaspettato e di grande effetto, spero possa essere utile non solo alla competitività della squadra, ma rappresenta anche un modo per accendere i riflettori sulla scuderia, che ne aveva bisogno". Il pilota britannico è un grande campione, vorrà fare di tutto per chiudere la sua carriera vincendo il mondiale, Leclerc alla ricerca del suo primo titolo, ci sarà da divertirsi".

Guardando ai conti la Ferrari ha chiuso il 2023 con un utile netto pari a 1,257 miliardi, per la prima volta oltre la soglia di 1 miliardo, in crescita del 34% sul 2022. Il margine annuale dell'ebitda è salito al 38,2%, anche in questo caso un record per la casa di Maranello. I ricavi netti sono pari a 5,97 miliardi, il 17,2% in più dell'anno precedente, con consegne totali pari a 13.663 unità, in aumento del 3,3% rispetto al 2022.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA