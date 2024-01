Apre la call per la gara di startup del Wmf

È aperta la call per partecipare alla dodicesima edizione della Startup Competition di Wmf - We Make Future, la fiera sull'innovazione tecnologica e digitale in programma il 13, 14 e 15 giugno per la prima volta negli spazi di BolognaFiere. La Startup Competition nella passata edizione ha assegnato un montepremi complessivo di oltre due milioni, raccogliendo candidature di startup da cinque continenti.

La call si rivolge a startup e imprese italiane ed estere composte da team con progetti o idee innovative nel settore tecnologico e digitale, con un particolare interesse rivolto a progetti in grado di generare un impatto positivo sulla società e l'ambiente e con attenzione alle applicazioni di intelligenza artificiale.

"La Startup Competition, che in questi 12 anni è stata rampa di lancio di progetti che hanno poi raggiunto lo status di scaleup, si conferma come aggregatore di eccellenza nel panorama dell'imprenditorialità innovativa internazionale", afferma Cosmano Lombardo, founder e ceo di Search On Media Group e ideatore del Wmf. La fase finale della Startup Competition si terrà durante la tre giorni bolognese, con la sfida fra le sei startup finaliste. Al termine delle votazioni, tra le finaliste saranno annunciate le startup vincitrici del premio della giuria, messo in palio dai partner della competizione, e del premio del pubblico.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA