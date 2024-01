Pronta la direttiva del Mit su città a 30 all'ora

"Gli uffici del Mit hanno preparato la direttiva sui limiti di velocità nei centri urbani su cui verrà avviato un confronto istituzionale.

Il vicepremier e ministro Matteo Salvini, che anche oggi è stato in contatto diretto con molti amministratori locali di tutti i colori politici, ribadisce l'impegno di collaborare per ottenere città più sicure. Salvini - orgoglioso di aver voluto il nuovo codice della strada dopo decenni di attesa - ha chiarito che va trovato un equilibrio affinché non ci siano provvedimenti poco efficaci o addirittura dannosi". Lo fa sapere il Mit. Non sono ancora noti i dettagli del documento.



