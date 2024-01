Otello tutto al femminile al Teatro Ariosto di Reggio Emilia

L'Otello di Shakespeare nella trasposizione operistica di Giuseppe Verdi è al centro da qualche settimana delle programmazioni di alcuni teatri dell'Emilia Romagna: già visto a Piacenza, questa sera debutta a Modena e il prossimo week-end a Reggio Emilia.

La Fondazione I Teatri di Reggio Emilia, però, per il capolavoro shekspeariano realizza un progetto più articolato che alla versione in musica affianca quella in prosa. In attesa quindi di ascoltare le straordinarie voci di Gregory Kunde (Otello) e di Francesca Dotto (Desdemona), dal 12 al 14 gennaio, al Teatro Ariosto va in scena un Otello tutto al femminile dove i due sfortunati protagonisti saranno Ilaria Genatiempo (Otello) e Cristiana Tramparulo (Desdemona). La regia dello spettacolo porta la firma di Andrea Baracco, la drammaturgia quella di Letizia Russo.

Scritta all'inizio del XVII secolo, Otello è la tragedia che rappresenta uno dei capisaldi della storia di tutti i tempi. La trama si svolge a Venezia tra i personaggi di Desdemona, figlia di un senatore della Repubblica veneta, il moro Otello, un soldato al servizio della Repubblica, e Iago, un altro soldato, che cova risentimento e invidia nei confronti di Otello e disegna un piano per farlo impazzire dalla gelosia e dal sospetto nei confronti della amata Desdemona. Scegliendo un cast tutto femminile, il regista Andrea Baracco ha ribaltato il canone del teatro elisabettiano e shakesperiano, che vedeva sul palco solo attori uomini. "Non si tratta di una scelta estetica, ma poetica: - scrive Baracco - è un inganno, per liberare lo sguardo del pubblico dai pregiudizi sulla storia e i suoi temi, e lasciarsi attraversare dalla terribile consapevolezza che chiunque di noi può, un giorno, trovarsi a giocare il ruolo della vittima o del carnefice, se volontà, fragilità e caso si trovano allineati come astri di una costellazione". In scena, anche Federica Fracassi (lago), Flaminia Cuzzoli (Cassio), Valentina Acca (Roderigo), Francesca Farcomeni (Brabanzio/Emilia), Federica Fresco (Doge/Ludovico/Bianca) e Viola Marietti (Clown).



