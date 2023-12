Ordigno bellico disinnescato e fatto brillare nel Riminese

Un ordigno bellico risalente alla seconda guerra mondiale è stato disinnescato e fatto brillare a Santarcangelo di Romagna (Rimini) in zona Flora. Si tratta di una bomba d'aereo di 227 kg di fabbricazione inglese ancora attiva, sia pure in pessime condizioni di conservazione.

I militari del genio ferrovieri di Castel maggiore (Bologna), sotto il coordinamento della prefettura di Rimini, hanno prima creato una struttura di contenimento per evitare lo scoppio accidentale che ha consentito di ridurre a a 352 metri l'area di evacuazione, che ha interessato circa 1.500 persone. La bomba è stata disinnescata, quindi portata in un'area isolata e protetta dove è stata fatta brillare.



