Morto il giornalista Marco Gardenghi, una vita nel sindacato

È morto a 69 anni il giornalista professionista ferrarese Marco Gardenghi, che ha lavorato per molti anni al Resto del Carlino, di cui è stato anche componente del Comitato di redazione, e ha ricoperto ruoli di vertice in Fnsi, Associazione stampa Emilia-Romagna (Aser) e Inpgi.

In particolare è stato presidente dell'Aser dal 1998 al 2004 e componente della Giunta esecutiva della Federazione nazionale della stampa dal 2004 al 2011. Dal 2001 al 2011 è stato inoltre responsabile del Dipartimento emittenza radiotelevisiva locale della Fnsi. Tra i suoi incarichi anche quelli di consigliere generale Inpgi e fiduciario Inpgi per l'Emilia-Romagna. Dallo scorso giugno era presidente regionale del Gruppo giornalisti pensionati. Sulla pagina Facebook di Gardenghi, noto appassionato anche di musica jazz e rugby, sono numerosi i ricordi e i messaggi di cordoglio di amici e colleghi. I familiari hanno reso noto che il funerale si terrà il 15 dicembre alle 14.20 nell'Aula del Commiato della Certosa di Ferrara.

"Una vita per il sindacato, una grande personalità umana e politica": così lo ricorda Paolo Serventi Longhi, presidente nazionale dell'Ungp ed ex segretario Fnsi, sul sito dell'Unione nazionale giornalisti pensionati. "Tante le battaglie condotte insieme con tante e tanti amici nella Fnsi, dai contratti alla lotta per la libertà di informazione. Credo che la battaglia che lo fece più penare e soffrire fu quella in difesa di colleghe e colleghi del gruppo Riffeser prima come membro del cdr, poi come presidente dell'Aser e componente della giunta della Fnsi. Nella convinzione che le continue richieste di tagli e prepensionamenti non fossero giustificate. Aveva un carattere forte, poco incline a tutti i compromessi. Sindacali e politici.

Trasparente e profondamente onesto e perbene. E però da ottimo sindacalista, gli accordi li sapeva fare, eccome. Come dimostra il contratto dell'emittenza locale con Aeranti-Corallo, con una trattativa durata oltre dieci anni".



