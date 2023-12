Nel Bolognese un parco della cultura dedicato a Natalia Ginzburg

A Castel Maggiore (Bologna), c'è un nuovo polo dedicato alla cultura e alla socializzazione: è stato infatti inaugurato il nuovo 'Parco del Sapere', intitolato a Natalia Ginzburg.

Realizzato grazie a un investimento del Comune di 5 milioni, il complesso è composto da due strutture principali: la biblioteca e la struttura polivalente con sale civiche per mostre e conferenze. Una gradinata esterna potrà essere utilizzata come piccolo teatro o cinema all'aperto. Il progetto è in stretta relazione col parco che lo ospita. Sono state adottate soluzioni ecocompatibili, per un risparmio energetico e quindi di gestione.

"Oggi - ha detto il presidente della Regione Stefano Bonaccini che ha partecipato all'inaugurazione - vediamo un bellissimo progetto di partecipazione che diventa realtà. A disposizione dei più piccoli e degli adulti, al servizio della comunità, nato da un concorso di idee di giovani e lettori, che potrà diventare punto di riferimento e di accesso alla cultura e alla conoscenza per le cittadine e i cittadini di Castel Maggiore, a partire dai tanti ragazzi che frequentano le scuole vicine. Qui, immersi nel parco, si potrà studiare, partecipare a un concerto, visitare una mostra, o semplicemente stare insieme".



