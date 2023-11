Alluvione: Figliuolo, in arrivo personale per aiutare i Comuni

I Comuni e gli enti locali impegnati nell'utilizzo di risorse della struttura commissariale per la ricostruzione e la messa in sicurezza nei territori colpiti dalle alluvioni di maggio potranno contare su nuovo personale: 250 risorse in tutto, di cui 216 in Emilia-Romagna e il resto per Marche e Toscana. Lo ha annunciato il generale Francesco Figliuolo, commissario straordinario alla ricostruzione oggi in visita a Meldola (Forlì-Cesena) e in altri luoghi colpiti.

"Per la regione Emilia-Romagna - ha detto a margine - parliamo di 216 unità di personale tecnico-amministrativo che sarà a disposizione a tempo determinato da prendere dalle cosiddette liste di scorrimento". L'ordinanza sarà firmata "domani" o al massimo entro la "fine della settimana". Personale che servirà "per dare supporto ai Comuni", visto che "una delle esigenze più forti degli enti locali è quella di far sì che i progetti diventino realtà con le risorse che il governo ha erogato, circa 1,5 miliardi legati a somme urgenze e urgenze" quindi per la "messa in sicurezza del territorio". Se dallo scorrimento delle graduatorie non si riuscirà ad assumere si faranno "ulteriori riflessioni" e saranno impiegati "ulteriori strumenti". La copertura finanziaria, ha assicurato, "c'è per quest'anno e per l'anno prossimo". "Andremo a vedere i cantieri e quali sono state le devastazioni della furia selvaggia delle due alluvioni di maggio. È anche un momento per stare vicino al territorio e ascoltare".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA