Diciassettenne accoltellato a Modena, è in pericolo di vita

Un ragazzo di 17 anni è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Baggiovara, a Modena, dopo essere stato accoltellato, nel corso della tarda serata di ieri, durante una lite con altri giovani vicino alla stazione degli autobus della città. Il giovane lotta tra la vita e la morte.

Sono ancora in fase di ricostruzione i dettagli dell'accaduto, da parte della polizia, ma pare che l'accoltellamento sia legato ad un furto o rapina di un cellulare.

Quanto accaduto va ad aggiungersi ad una serie di episodi avvenuti di recente o in centro storico o a ridosso, che hanno visto coinvolti sempre minorenni.



