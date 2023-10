Il 27 ottobre niente concerto di Kanye West al Campovolo

Il concerto di Kanye West alla Rcf Arena di Reggio Emilia il 27 ottobre non si farà. La conferma arriva dalla prefettura della città del Tricolore, che ha annullato il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica inizialmente indetto per domattina proprio per coordinare tutti i vari attori coinvolti nell'evento.

Dopo un valzer durato circa due settimane ora i tentennamenti sono finiti. I rumors su un possibile concerto per il lancio mondiale del nuovo disco del rapper statunitense erano iniziati a circolare il 7 ottobre. Voci poi confermate dalla messa in moto della macchina organizzativa della Rcf Arena, che aveva addirittura completato l'allestimento del palco nella zona del campovolo di Reggio Emilia, per dare al controverso artista la possibilità di mettere in piedi un evento anche last minute.

Anche lo staff di Ye sarebbe venuto in città per fare il sopralluogo dell'area in vista del live.

La data inizialmente ipotizzata era quella del 20 ottobre scorso, con la prefettura che aveva ricevuto la richiesta da parte dell'organizzazione dell'Arena. Data che poi è slittata di una settimana, con un'altra pre-allerta di tutti i volontari che avrebbero dovuto lavorare a un evento stimato per circa 80mila persone. Archiviata anche la data del 27 ottobre, i fan rimangono in attesa di nuovi aggiornamenti dagli Stati Uniti, sperando che il concerto sia solo rimandato a data da destinarsi.



