Alluvione E-R, 160mila euro e 5 progetti a Ravenna e Cesena

"Insieme aiutiamo l'Emilia-Romagna", raccolta fondi avviata da Mondadori Media e Banca Mediolanum Insieme, con l'appello lanciato a lettori, follower, clienti e amici, ha contribuito a raccogliere 160 mila euro destinati a promuovere cinque progetti nelle province di Ravenna e Forlì-Cesena: l'acquisto di un'auto medica completa di tutte le strutture sanitarie, il ripristino di una palestra e di una biblioteca per una scuola primaria, il rifacimento del giardino e delle aree esterne e un'area gioco per due scuole dell'infanzia, il recupero di un centro che svolge attività per persone con deficit psicomotori. La somma è stata simbolicamente consegnata in Regione dall'amministratore delegato Mondadori Media, Carlo Mandelli, ai sindaci di Ravenna, Michele de Pascale, e di Cesena, Enzo Lattuca, alla presenza del presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, della presidente dell'Assemblea legislativa, Emma Petitti, e dei direttori delle testate del gruppo, Chi, Tv Sorrisi e Canzoni, Focus.

"Grazie di cuore ai tanti che ancora una volta non hanno mancato di far sentire il loro sostegno alla nostra regione colpita da un evento senza precedenti - ha commentato Bonaccini - E grazie in particolare a Mondadori Media e Banca Mediolanum che da subito hanno deciso di farsi promotori di questa iniziativa che parla di solidarietà e vicinanza. I progetti finanziati coinvolgono scuole del nostro territorio, il sociale e la sanità, ambiti fondamentali. Progetti concreti di cui la Romagna ha bisogno per ripartire, come e meglio di prima, senza lasciare indietro nessuno".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA