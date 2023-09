Un operaio agricolo di 59 anni è morto in un incidente a Copparo (Ferrara), intorno alle 14, schiacciato dal trattore su cui lavorava. E' successo in via Alta: l'uomo, residente in provincia, è uscito fuori strada e il mezzo si è ribaltato. Sul posto, oltre ai carabinieri, anche il 118, i vigili del fuoco di Ferrara e la Medicina del Lavoro dell'Ausl.



