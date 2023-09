Bologna Business School celebra 'graduation' in Piazza Maggiore

"La Graduation è sempre un momento importante, ma qui, in Piazza Maggiore, davanti a San Petronio e al Palazzo Comunale, nel luogo più simbolico della nostra Bologna, l'occasione assume un significato che include tutti noi e va oltre noi". Così Max Bergami, rettore della Bologna Business School, nel corso della cerimonia della Graduation di 827 studenti in piazza Maggiore a Bologna. Ospite della cerimonia Reid Hoffman, fondatore di Linkedin, venture capitalist e figura chiave della Silicon Valley con incarichi di vertice, tra gli altri, in Airbnb e OpenAI che, al temine del suo intervento, ha ricevuto il Sigillum Magnum, massima onorificenza dell'Alma Mater.

"L'Università per riconoscere il vostro passaggio da studenti a maestri - ha osservato Bergami rivolgendosi agli studenti - esce dalle proprie aule e viene nel centro della città, che a sua volta ci accoglie con calore, sottolineando in questo modo il valore del vostro apprendimento e del vostro impegno per la società. Non sfugge a nessuno di noi che questo implica anche la grande responsabilità che da oggi, ancor più di prima, ricade su ognuno di voi, pensando alle conseguenze delle vostre decisioni e azioni nelle posizioni di leadership che andrete a ricoprire".

Alla celebrazione ha preso parte anche l'ex presidente del Consiglio, Romano Prodi. "Questa cerimonia della graduation della Bologna Business School - ha sottolineato - sta diventando un simbolo di un'università che prepara per il futuro. L'idea di venire in piazza Maggiore, un luogo tutto riferito al passato, con un oratore come Reid Hoffmann che è uno dei costruttori del futuro, di fronte a 800 ragazzi che prendono il diploma è il simbolo di quello che deve essere Bologna nel futuro".



