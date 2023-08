Umberto Tozzi, mi sono fratturato una caviglia

"Ciao ragazzi, purtroppo mi sono fratturato una caviglia e ho dovuto fare una piccola operazione.

Mi dispiace molto per tutte le persone che hanno comprato i biglietti di Forlì, ci vediamo presto se vi va il 25 novembre presso il teatro Fabbri di Forlì. I biglietti rimangono validi per la nuova data oppure potete chiedere il rimborso". Umberto Tozzi, sui social, annuncia che a causa di un infortunio, è costretto ad annullare il concerto sold out di in programma il 25 agosto a Forlì e a posticiparlo al 25 novembre.



