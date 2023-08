Torna la Casa dei Pensieri, nel nome di Dalla e Maria Callas

"Casa dei Pensieri quest'anno avrà una rassegna molto ampia, che si compone di 48 incontri" che animeranno le serate dal 24 agosto al 17 settembre alla Festa dell'Unità di Bologna, che si svolgerà per l'ultimo anno al Parco Nord e dal 2024 cambierà sede. È così che Davide Ferrari il direttore artistico della rassegna, arrivata alla 33esima edizione, ha presentato il ricco palinsesto culturale, "reso possibile esclusivamente grazie all'impegno dei volontari".

Si parte all'insegna della grande musica: il 25 agosto Dacia Maraini, Piero Mioli, Francesca Pedaci ricorderanno la figura di Maria Callas a 100 anni dalla nascita. Con loro ci saranno anche i giovani cantanti lirici cinesi He Yue, Li Junchen, e la brasiliana pianista Giovana Ceranto. La sera successiva sarà invece dedicata a Lucio Dalla e al suo incontro con la poesia di Roberto Roversi. Parteciperà, tra gli altri, la cantante Iskra Menarini.

Il 27 agosto, invece, Susanna Camusso dialogherà con il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, sul tema della guerra in Ucraina e presenterà il suo libro 'Facciamo pace. Una guerra, tante guerre'. La rassegna ospiterà il 14 settembre il sociologo americano Fred L. Block e il 5 settembre la studiosa francese Françoise Graziani. Alla lettura è dedicata la serata del 12 settembre con l'attrice Milena Vukotic, che riceverà la targa Volponi insieme ad Ezio Mauro, atteso alla Festa dell'Unità il 15 settembre, e ad altre 11 personalità del mondo della cultura, del giornalismo e della politica. Tra i premiati ci sono anche i pittori Pinuccia Bernardoni e Giorgio Zucchini, la cui opera verrà illustrata dal critico Renato Barilli, le scrittrici Bianca Pitzorno e Grazia Varesani, il regista Andrea Adriatico, i cuochi delle cucine popolari, che verranno premiati il 13 settembre da Sandro Ruotolo.

Spazio anche al giornalismo, con l'incontro dell'8 settembre a cui partecipano Giampiero Moscato, Luca Bottura, Francesco Monti, Tommaso Romanin, Stefano Tura e Luca Boccaletti.

