Alluvione: inaugurata a Cesena la mostra 'Romagna tin bota'

E' stata inaugurata oggi pomeriggio nella galleria d'arte comunale Ex Pescheria a Cesena 'Romagna tin bota', la mostra collettiva a favore delle città e dei territori colpiti dall'alluvione proposta dall'Amministrazione Comunale cesenate con lo scopo di dare ulteriore impulso all'iniziativa di beneficenza omonima organizzata dallo studio "Marconofri Fotografia" di Marco Onofri e patrocinata dalla regione Emilia-Romagna, e in collaborazione con Legacoop.

L'iniziativa, promossa e pianificata a seguito dell'alluvione che ha colpito la Romagna lo scorso maggio 2023, consiste in una raccolta fondi attuata tramite la vendita sul sito online https://www.romagnatinbota.it/ di stampe fotografiche e di illustrazioni donate da autori di prestigio nazionale e internazionale (come ad esempio: Guido Guidi, Stephen Shore, Alec Soth, Massimo Vitali, Archivio Basilico), il cui ricavato sarà devoluto alla Regione. La mostra è caratterizzata dall'esposizione in più luoghi pubblici e centrali della vita cittadina (galleria Pescheria, Biblioteca Malatestiana e Piazza Almerici) di una selezione delle stampe messe a disposizione dai fotografi e illustratori del progetto, accompagnata da video di reportage fotografici dell'alluvione di fotografi del territorio emiliano romagnolo. L'esposizione sarà fruibile, anche nelle ore serali, fino al 3 settembre 2023 in piazza Almerici e in Biblioteca Malatestiana negli orari di apertura della Biblioteca moderna e in galleria Pescheria.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA