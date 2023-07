Morto a Modena l'imprenditore Guidalberto Guidi

È morto, nel Modenese dove abitava, all'età di 82 anni, Guidalberto Guidi, ex vicepresidente di Confindustria e proprietario di Ducati Energia.

Guidi è morto domenica sera. La notizia, mantenuta nella massima riservatezza, è stata appresa e divulgata a funerali avvenuti dalla Gazzetta di Modena e trova conferma in ambienti familiari. Lascia la moglie Alessandra e la figlia Federica che è stata ministra dello sviluppo economico nel governo Renzi.

Imprenditore e manager, soprattutto con la sua azienda, la Ducati Energia, nata negli anni ottanta e attiva nel settore dei sistemi elettrici e da allora cresciuta moltissimo. Guidi è stato molto attivo anche in Confindustria, vicepresidente nazionale e presidente del Sole 24ore, ruoli nei quali ha sempre posto l'accento sull'internazionalizzazione e il dimensionamento delle aziende. (ANSA).