Picchia un non vedente e gli frattura le braccia, denunciato

Ha aggredito un 55enne non vedente picchiandolo selvaggiamente, procurandogli la frattura di entrambe le braccia e di una costola, oltre a numerosi altri traumi e ferite. Protagonista, domenica sera in un bar di Cesenatico (Forlì-Cesena), un 61enne di origine albanese, noto per il vizio di ubriacarsi e per i suoi modi violenti.

I due, che si conoscevano e frequentano abitualmente il bar, hanno iniziato a parlare dopo un paio di bevute, ma qualche cosa detta dal non vedente non è piaciuta al 61enne che improvvisamente lo ha colpito con pugno. Il 55enne ha cercato di reagire sferrando a sua volta un paio di pugni. A questo punto l'aggressore, dopo aver minacciato il gestore e alcuni clienti presenti, si è allontanato in sella al suo scooter. Sembrava tutto finito, ma pochi minuti dopo l'albanese è rientrato nel bar armato di una mazza, aggredendo e colpendo ripetutamente il non vedente senza che quest'ultimo potessi difendersi.

Un pestaggio brutale, ma che potrebbe aver avuto esiti ben peggiori, se alcuni dei colpi sferrati con la mazza avessero raggiunto il capo della vittima. L'albanese si è poi allontanato definitivamente mentre i gestori del bar chiamavano i soccorsi del 118 e lanciavano l'allarme.

Trasportato all'ospedale al 55nne sono state refertate le fratture e le altre ferite, ne avrà almeno per 40 giorni. I carabinieri intervenuti hanno ben presto individuato e bloccato l'albanese mentre stava girovagando in scooter per la città. E' stato denunciato per lesioni aggravate e guida in stato d'ebrezza. (ANSA).