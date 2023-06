We Make Future, festival dell'innovazione tecnologica e digitale

(ANSA) - RIMINI, 16 GIU - Un viaggio di tre giorni alla scoperta di un domani costruito attraverso innovazione e inclusione: Rimini ospita fino a sabato l'undicesima edizione del WMF-We Make Future, fiera internazionale e festival sull'innovazione tecnologica e digitale, con 670 espositori, oltre 60mila presenze da 85 Paesi - menti creative, innovatori, imprenditori e appassionati di tecnologia - e 1.300 tra startup e investitori per fare il punto sull'innovazione globale grazie anche alla voce di mille speaker da tutto il mondo.

Tra gli ospiti Manuel Castells, Sir Tim Berners-Lee e Jerry Kaplan, i procuratori Nicola Gratteri e Giuseppe Lombardo, che affronteranno alcuni tra gli argomenti più caldi a livello globale, come l'intelligenza artificiale, la sostenibilità, l'imprenditorialità ad impatto sociale e altre tematiche all'avanguardia. L'edizione 2023 porta alla luce una manifestazione multidimensionale, con un programma ricco di formazione, talk ispirazionali, conferenze, masterclass, esposizioni e presentazioni di tool (oltre 90 gli stage formativi presenti).

"Siamo qui per costruire insieme il futuro - dice Cosmano Lombardo, fondatore e Ceo di Search On Media Group, che ha organizzato il WMF - Questo non è un evento, è una piattaforma di costruzione del futuro dove da anni stiamo cercando di far convergere temi che fino a un po' di tempo fa potevano apparire contrapposti: lotta alla mafia, digitale, accessibilità… Dobbiamo renderci conto di quanto tutto sia interconnesso. Noi esseri umani dovremmo fare un passo indietro e mettere al centro la società. Se approcciamo così la tecnologia e le challenge che ci si prospettano, allora riusciremo insieme a costruire un futuro migliore. In questi tre giorni, l'Italia è la capitale dell'innovazione e dell'inclusione". (ANSA).