Camper finisce fuori strada, un morto nel Bolognese

(ANSA) - BOLOGNA, 10 GIU - Un uomo di 41 anni è morto in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio lungo via Selice, nel comune di Mordano di Imola (Bologna). Si è trattato di una uscita di strada autonoma che ha coinvolto un camper, che dopo una sbandata è uscito di strada finendo nel giardino di una casa. Sono intervenuti vigili del fuoco e 118, ma per il 41enne, unico occupante del veicolo, non c'è stato nulla da fare. Sul posto anche la polizia locale di Imola. (ANSA).