Inchiesta bis sulla caserma Levante, 24 indagati

Si è chiusa una seconda indagine sui carabinieri della stazione Levante di Piacenza, la caserma che nel 2020 finì sotto sequestro e al centro degli accertamenti della Guardia di Finanza per i gravi abusi e reati commessi dai militari. Ne dà notizia il quotidiano online 'ilPiacenza.it'. La Procura di Piacenza ha notificato l'atto di chiusura delle indagini per il nuovo filone dell'inchiesta a 24 persone: ci sono carabinieri già finiti nella prima indagine e altri cinque militari. Sotto la lente, fatti emersi negli anni precedenti: 2017, 2018 e 2019 e vicende minori già emerse durante la prima inchiesta ma che non erano state ancora contestate. (ANSA).