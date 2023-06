Da una bimba nasce una raccolta fondi per l'alluvione

Prosegue la solidarietà di Dalida e dei suoi genitori nei confronti di Alfonsine, paese in provincia di Ravenna. La bambina di sette anni, che a fine a fine maggio aveva deciso di destinare una parte della sua paghetta a chi stava lavorando per salvare il paese dall'allagamento, con la sua famiglia e la collaborazione dell'associazione alfonsinese 'Romagnacuore' ha deciso di avviare una raccolta fondi destinata ai residenti che hanno subito danni.

"Il centro del paese si è salvato - ha spiegato la madre Katiusha Maranini - ma alcuni campi, alcune case e certe strade del Comune si sono sacrificate. Abbiamo paura che, essendo un Comune meno disastrato rispetto ad altri, alla fine arriveranno pochi aiuti".

Alfonsine si trova a poco più di 20 chilometri da Conselice, in provincia di Ravenna, ed è stato salvato dall'allagamento grazie al lavoro di agricoltori e di consorzi di bonifica dei territori". I fondi raccolti, ha poi aggiunto la mamma, "verranno distribuiti equamente tra le famiglie che hanno subito dei danni". Sul sito dell'associazione "Romagnamore" si trovano tutte le indicazioni per sostenere la campagna di solidarietà.