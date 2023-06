Pittura e arte ambientale in una casa di cura a Reggio Emilia

L'arte torna alla casa di cura privata Villa Verde di Reggio Emilia che, come ogni anno, ospita una mostra di pittura e arte ambientale organizzata da Gommapane Lab. Protagonisti dell'edizione 2023 sono gli artisti Federico Aprile (1989) e Michele Liparesi (1986) che, dall'8 giugno al 30 settembre, presenteranno le loro opere negli spazi di accoglienza, nei corridoi della struttura e nel parco. "Il titolo scelto per la bi-personale, 'Rivelazioni', fa riferimento all'attitudine dei due artisti alla realizzazione di opere che, a prima vista, colpiscono per il forte impatto visivo. Ma è quando l'attenzione si sposta sul piano dell'analisi che emergono come Rivelazioni le sfaccettate intenzioni concettuali insite in entrambe le ricerche", spiegano le curatrici Gaia Bertani e Nicla Ferrari.

Federico Aprile espone dipinti ad olio e tecnica mista su tela di varie dimensioni, appartenenti alla serie inedita Avantindietro, realizzata con la partecipazione dello scrittore Francesco Barbieri. Le opere indagano la natura dei limiti: quelli che ci vengono imposti o che noi stessi ci poniamo. Se quello del limite è un concetto tanto reale quanto immateriale, è altrettanto vero che sorge per il pittore la necessità di rappresentarlo, di codificarlo attraverso un'immagine. Aprile affronta questo tema conducendo il visitatore attraverso un'altalena di emozioni, che si esplica in opere materiche di matrice informale, attraversate da segni, colature di colore e lampi di verde. Il rimando tra materiale e concettuale, tra l'estremamente concreto e l'incorporeo è ripreso anche nell'installazione di Michele Liparesi 'Bestiary-Vacche', posizionata nel parco. I corpi di tre bovini a grandezza naturale suggeriscono una ruspante fisicità, subito smentita dalla materia con cui sono realizzati: una fine rete metallica attraversata dall'aria e dalla luce.

"Ospitando opere d'arte a Villa Verde - dice il direttore generale Alessandra Franzini - desideriamo continuare ad offrire ai pazienti e alle loro famiglie esperienze di bellezza e spunti di riflessione, capaci di portare il pensiero oltre i muri della clinica". (ANSA).