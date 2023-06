Sindacati di base manifestano per giustizia sociale e climatica

(ANSA) - MILANO, 06 GIU - I sindacati di base Cub, Sgb, Usi-Cit e Adl Varese lanciano un appello ai movimenti di lotta e all'associazionismo con la manifestazione nazionale che si terrà a Bologna, sabato 17 giugno a partire dalle 16 da piazza XX Settembre. L'obiettivo è "una lotta unitaria e permanente contro le politiche economiche e sociali proposte dal governo Meloni".

"I lavoratori e le classi popolari sono chiamati alla mobilitazione per contrastare l'ulteriore ampliamento della forbice delle disuguaglianze sociali e rivendicare giustizia sociale e climatica, tramite la costruzione di una piattaforma comune che sia alternativa alle politiche neoliberiste e concertative", si legge in una nota diffusa a Milano.

"Emblematico in tal senso - viene denunciato - il Decreto Lavoro del 1 Maggio con cui il Governo ha tagliato il già misero reddito di cittadinanza, introducendo una misura sostitutiva totalmente insufficiente e discriminatoria e che spiana la strada a un aumento senza limiti e controllo della precarietà nel lavoro".

I sindacati di base chiedono "investimenti concreti per sanità, scuola e trasporti pubblici, un freno alla speculazione edilizia e all'assenza di un vero piano di manutenzione e ristrutturazione del territorio e dell'edilizia pubblica a fronte di piani di investimento per faraoniche quanto inutili opere fra cui il Ponte sullo Stretto in primis" e "di porre mano alla drammatica questione salariale con una politica di redistribuzione delle risorse a favore dei lavoratori e delle famiglie e con una politica fiscale che tassi adeguatamente i grandi patrimoni e la speculazione finanziaria, in un momento in cui i tassi inflattivi peggiorano le condizioni di partenza già precarie". (ANSA).