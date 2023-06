Calcio: Dionisi rinnova per due anni con il Sassuolo

(ANSA) - SASSUOLO, 05 GIU - E' ufficiale: Alessio Dionisi sarà ancora l'allenatore del Sassuolo per altre due stagioni, fino al giugno 2025. L'accordo è stato annunciato oggi dal club neroverde, il quale potrà così programmare il proprio futuro sulle basi create dal tecnico toscano in questo biennio.

Dionisi, 43 anni, è infatti alla guida del Sassuolo dall'estate del 2021 e ha contribuito alla crescita di diversi giocatori del club emiliano. Dopo un 11/o posto nel 2021-22, ha appena concluso il suo personale secondo anno in serie A al 13/o posto. Il contratto di Dionisi con il Sassuolo sarebbe scaduto il 30 giugno prossimo. (ANSA).