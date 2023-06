Maltempo: E-R, tornano balneabili le acque in altri 12 punti

(ANSA) - BOLOGNA, 02 GIU - Tornano balneabili in altri 12 punti le acque dell'Emilia-Romagna. Inizialmente erano 19 i punti sulla costa emiliano romagnola - sui 98 esaminati - in cui le acque non risultavano conformi ai parametri di balneabilità.

In particolare tornano balneabili le acque a Ravenna, Cervia Milano Marittima (tratto a nord del porto canale e tratto di 50 metri a sud del porto marina di Cervia), a San Mauro e San Mauro Nord nel comune di San Mauro Pascoli, Savignano a Mare, in provincia di Forlì-Cesena. Rientrano i valori anche nel comune di Goro (Ferrara), i punti A e B dello Scanno di Goro.

A Ravenna sono rientrati i valori nei punti: 200 metri Sud confine Poligono di tiro Foce Reno, 1,4 km Sud foce Fiumi Uniti, Marina di Ravenna, Marina di Ravenna Sud e Lido Adriano. Già ieri era tornata balneabile anche l'acqua prospiciente la Bassona, sempre nel Ravennate. Il campionamento aggiuntivo, a cura dei tecnici di Arpae, è stato fatto il 1/o giugno, e l'esito ha dimostrato il rientro nei limiti normativi che regolano la balneabilità delle acque. Le ordinanze di non balneabilità emanate dai sindaci saranno revocate.

Restano sopra i limiti le acque di Casalborsetti,100 metri Nord foce Canale Destra Reno, nel Comune di Ravenna, dove è stato effettuato un ulteriore campionamento aggiuntivo dopo quello di due giorni fa. (ANSA).