Cdp sospende le rate dei mutui per gli enti alluvionati

(ANSA) - ROMA, 01 GIU - Il cda di Cassa Depositi e Prestiti, per venire in aiuto ai Comuni e alle Province dell'Emilia-Romagna colpite dall'alluvione, ha avviato la procedura per il differimento del pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2023 dei mutui concessi da Cdp agli enti locali interessati.

Il cda ha inoltre approvato il primo target di riduzione delle emissioni di gas serra, la cosiddetta impronta carbonica, del portafoglio di Cdp relativo ai finanziamenti diretti al settore privato: è stato fissato un obiettivo di diminuzione dell'intensità emissiva del 30% entro il 2030, rispetto al dato 2022. L'iniziativa - fa sapere Cdp - integra il piano Esg ed è una componente chiave degli obiettivi del piano strategico.

(ANSA).