A Bologna torna Illumia Padel Cup con 32 ex-calciatori

Ex-campioni di calcio che tornano a sfidarsi su un campo da gioco diverso dal rettangolo verde, la passione per il padel che li riunisce e la finalità solidale.

Sono gli ingredienti del successo del torneo Illumia Padel Cup, che torna per la sua seconda edizione il 24 e il 25 giugno al Country Club di Castenaso, nel Bolognese.

Saranno 32 gli ex-calciatori di serie A che parteciperanno alla due giorni, nata da un'idea e dall'entusiasmo dell'ex-centrocampista Tomas Locatelli, che condivide la "febbre da padel" con il presidente di Illumia Marco Bernardi e il socio fondatore del Country Club, Mario Trebbi.

Tra i protagonisti, i vincitori della prima edizione: Francesco Totti e Vincent Candela, ai quali si uniscono il Ct della Nazionale Italiana Roberto Mancini, Christian Vieri, Marco Materazzi, Luca Toni, Cristiano Doni, Nicola Amoroso, Christian Panucci, Bernardo Corradi e tanti altri. Spazio sarà riservato anche alle mogli e fidanzate con un mini-torneo che le vedrà sfidare alcune giornaliste sportive: tra loro la nuova compagna di Totti, Noemi Bocchi, Francesca Piccinini, Michela Persico e Nicoletta Larini. Il torneo terminerà con una cena di gala il cui ricavato andrà a sostenere i progetti de La Mongolfiera, associazione bolognese che si prende cura delle famiglie con bambini con disabilità.

"L'entusiasmo di tutti ci ha permesso di trasformare un'idea in un progetto concreto in breve tempo e in una prima edizione davvero esplosiva; l'amicizia che mi unisce a questi ex campioni ha fatto il resto. E ora l'energia torna di nuovo sui campi di padel: ne vedremo delle belle.", commenta Tomas Locatelli.

"L'esordio 2022 è stato un grande successo, siamo certi lo sarà anche quest'anno. Diciamo che i punti più vincenti del gioco del Padel, x3 e x4, segnano l'obiettivo di crescita della raccolta per la Mongolfiera di questa e delle prossime edizioni.", conclude Marco Bernardi. (ANSA).