In zone alluvionate fino al 30 giugno spesa senza costi consegna

(ANSA) - MILANO, 30 MAG - Fino al 30 giugno la spesa fatta online con Easycoop sarà portata a casa senza costi di consegna per gli abitanti delle province di Forlì, Cesena e Ravenna, cioè per i territori colpiti dall'alluvione.

Coop Alleanza 3.0 ha deciso di prorogare questa promozione e dare uno sconto di 20 euro (su una spesa di almeno 80 euro) ai clienti che usufruiranno per la prima volta del servizio di consegna a domicilio.

Il servizio di Easycoop è rimasto sempre attivo, anche durante l'emergenza e quando era impossibile aprire i punti vendita fisici, che ora sono stati quasi tutti riaperti.

Al centro commerciale Lungo Savio di Cesena, nei prossimi giorni sarà aperto un box nel parcheggio per garantire servizi come la gestione dell'operatività del libretto del Prestito sociale, la gestione della Raccolta punti e anche l' assistenza sulla spesa online con EasyCoop. E' inoltre possibile fare offerte per le popolazioni colpite dall'alluvione direttamente alle casse di tutti i punti vendita della cooperativa, dal Friuli-Venezia Giulia alla Puglia o facendo un versamento nel conto corrente aperto da Coop Italia presso Unicredit (IBAN: IT 94 T 02008 05364 000106764648 causale "Raccolta Fondi Alluvione Romagna e Marche). (ANSA).