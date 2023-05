Luoghi dell'anima, Film Festival nel nome di Tonino Guerra

(ANSA) - RIMINI, 29 MAG - La quarta edizione di Luoghi dell'anima-Italian Film Festival si terrà dal 10 al 17 giugno a Santarcangelo di Romagna, Rimini e Pennabilli. Nato da un'idea e con la presidenza di Andrea Guerra e la direzione artistica di Steve Della Casa e Paola Poli, il Festival è promosso dall'Associazione Tonino Guerra e pone in risalto i valori nei quali Guerra (1920-2012) ha creduto, tra grande cinema, poesia e letteratura. Attesi molti protagonisti della scena artistica non solo italiana, fra cui Ferzan Ozpetek, Noemi, Pupi Avati, Luigi Lo Cascio, Riccardo Milani, Carmen Yanez Sepùlveda, Caterina Caselli, Noemi, Omar Pedrini, Tosca, Rossana Luttazzi. "I luoghi dell'anima - sottolineano i direttori artistici - sono i percorsi che il cinema suggerisce a ciascuno di noi. La rassegna quest'anno avrà una particolare attenzione per l'universo musicale. L'esperienza cinematografica e quella musicale si integrano fin dagli albori della storia del cinema, e regalano quelle sensazioni percettive che caratterizzano il cinema che ci piace e che vogliamo promuovere". Saranno cinque i titoli a contendersi i premi del Concorso per lungometraggi Opere Prime e Seconde, giudicati dalla giuria presieduta dal giornalista e sceneggiatore Andrea Purgatori con le registe e sceneggiatrici Elisa Amoruso e Francesca Comencini: Romantiche di Pilar Fogliati, Io vivo altrove di Giuseppe Battiston, Piano piano di Nicola Prosatore, Margini di Niccolò Falsetti, Settembre di Giulia Steigerwalt. Nel cartellone figurano anche sei Proiezioni speciali (Mixed by Erry di Sydney Sibilia, Brado di Kim Rossi Stuart, Le otto montagne di Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersch, Nostalgia di Mario Martone, Grazie ragazzi di Riccardo Milani, Il posto dell'anima di R. Milani) e quattro film nella sezione internazionale: Terra e polvere di Li Ruijun, Godland-Nella terra di Dio di Hlynur Palmason, La pantera delle nevi di Marie Amiguet e Vincent Munier, Tempo di viaggio di Andrej Tarkovskij e Tonino Guerra.

Uno sguardo ravvicinato è rivolto alla selezione ER (Emilia-Romagna) dedicata al cinema del territorio finanziato dall'Emilia-Romagna Film Commission, con quattro lungometraggi e due corti. (ANSA).